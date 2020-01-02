Кондитерский павильон сгорел в торговом центре в Зиме

2 Янв. 2020 2020-01-02T15:26:46+03:00

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Днем 2 января в торговом центре "Олимпийский город" в городе Зима случился пожар. Загорелся кондитерский павильон. Здание небольшое, одноэтажное - дымом наполнилось быстро.

- Персонал до прибытия пожарных эвакуировал 25 человек, - рассказали сотрудники ГУ МЧС по Иркутской области в своем официальном аккаунте в Инстаграме. - Огонь повредил торговый павильон с кондитерскими изделиями. Пострадавших нет. Пламя тушили 4 единицы техники и 13 человек.

Причина ЧП - короткое замыкание электропроводки.

Спасатели бьют тревогу - за первые два дня 2020 года в Иркутской области случилось уже 44 пожара! В огне погибли четыре человека - пока вокруг все полыхало, они крепко спали после алкогольного застолья. Трагедии произошли в жилом доме в деревне Седанкина Казачинско-Ленского района, а также в поселке Залари и в Тайшете. Сибиряков просят быть бдительнее.

ИСТОЧНИК KP.RU