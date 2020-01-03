2020-01-03T03:54:56+03:00
Общество

Погода в Иркутске 3 января: тепло и без осадков

По области возможен небольшой снег
Мария ОСИПОВА
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Погода в Иркутске 3 января: тепло и без осадков. Фото автораПогода в Иркутске 3 января: тепло и без осадков. Фото автора
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Новогодние каникулы радуют иркутян хорошей погодой, которая позволяет от души нагуляться на улице, накататься на лыжах и коньках, с ветерком спускаться с горок на ледянках. Тепло и солнечно в эти дни в Иркутске, гуляй хоть целый день.

Вот и сегодня, 3 января, в областном центре синоптики прогнозируют хорошую погоду. По данным Иркутского гидрометцентра, в городе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет юго-восточный 4-9 м/с. Столбик термометра в течение дня остановится на отметках -5…-7 градусов. Чем не повод провести этот день на свежем воздухе?

- По Иркутской области 3 января погода так же относительно неплохая, - сообщают в УГМС. – Ожидается переменная облачность, небольшой снег, в южных районах местами небольшой снег. Ветер юго-восточный, юго-западный 2-7 м/с, однако местами возможны порывы до 14 м/с.

Температура воздуха днем в большинстве районов будет колебаться от -5 до -10 градусов, при облачной погоде возможно понижение до -15…-20 градусов. А вот в западных и северо-западных районах, наоборот, столбик термометра может подняться до 0 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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