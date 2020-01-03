2020-01-03T06:34:46+03:00
Происшествия

В Иркутске восемь многоэтажек остались без тепла в ночь на 3 января

Теплоснабжение оперативно восстановили
Мария ОСИПОВА
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В Иркутске восемь многоэтажек остались без тепла в ночь на 3 январяВ Иркутске восемь многоэтажек остались без тепла в ночь на 3 январяФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Аварийное отключение теплоснабжения произошло накануне ночью в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. Как сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области, без тепла остались семь пятиэтажных домов и одна девятиэтажка по ул. Розы Люксембург.

- Информация об аварийном отключении теплоснабжения поступила на пульт дежурного в 23:45 2 января, - пояснили в ведомстве. – На место порыва трубопровода незамедлительно выехали оперативные службы. От МЧС было задействовано три человека и один автомобиль.

Всего же на устранении аварии работало 12 человек и шесть единицы техники. Специалисты работали всю ночь. К утру пятницы, 3 января, восстановительные работы были завершены.

В полном объеме теплоснабжение в восьми домах в Ново-Ленино было восстановлено в 08:15 утра 3 января. Промерзания батарей в жилых домах не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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