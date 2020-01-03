Отца семерых детей осудили в Братске за ложное сообщение о минировании

3 Янв. 2020 2020-01-03T10:56:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Условное лишение свободы получил многодетный отец из Братска за ложное сообщение о готовящемся взрыве. Не шутки ради, а от обиды и из мести он позвонил в полицию и сказал, что ночной клуб, в котором он отдыхал накануне, заминирован. Уголовное дело в отношении мужчины рассматривал Братский городской суд.

В суде выяснилось, что еще в апреле 2019 года 34-летний братчанин, который воспитывает семерых детей, отдыхал ночью в одном из клубов-ресторанов города. В какой-то момент мужчина захотел покурить, но на улицу выходить не стал. Как только он закурил, к нему тут же подошли охранники, а затем и администратор заведения. Гостю сначала сделали замечание, а потом и вовсе оштрафовали за курение в не отведенном месте.

- Оставшись недовольным относительно предъявленных к нему требований сотрудников ночного клуба об оплате штрафа, мужчина позвонил в полицию и сообщил, что в клубе заложена бомба, - рассказали в прокуратуре Иркутской области. – Он прекрасно осознавал, что заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве будет воспринято, как реальная опасность гибели большого количества людей. Тем не менее, его это не остановило.

Как пояснили в прокуратуре, во время расследования уголовного дела лжеминер дал признательные показания, сотрудничал со следствием. Эти обстоятельства, а также то, что ранее он не был судим, положительно характеризовался по месту жительства и работы, воспитывает семерых малолетних детей, суд учел как смягчающие. В результате братчанина приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Читайте также:

Житель Саянска убил соседа из-за замечания о громкой музыке (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU