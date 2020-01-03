2020-01-03T11:59:19+03:00
Происшествия

Семь человек погибло на пожарах в Иркутской области за три дня нового 2020 года

Спасатели призывают жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности
Мария ОСИПОВА
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Семь человек погибло на пожарах в Иркутской области за три дня нового 2020 годаСемь человек погибло на пожарах в Иркутской области за три дня нового 2020 годаФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Только три дня прошло с начала нового 2020 года, а в Иркутской области уже зафиксировано 60 бытовых пожаров. В общей сложности на них погибли семь человек. Еще три человека получили ожоги различной степени тяжести.

- Основная причина возгораний – нарушение правил пожарной безопасности и эксплуатации печного оборудования, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – В нескольких случаях пострадавшие неправильно использовали пиротехнику.

Напомним, только в новогоднюю ночь в Иркутской области произошло 13 пожаров. На одном из них погиб человек, еще один получил травмы. В двух случаях возгорания произошли из-за нарушений правил использования пиротехники.

В ведомстве пояснили, что на период новогодних и рождественских праздников, до 9 января 2020 года, на территории Иркутской области действует особый противопожарный режим. В это время, чтобы обезопасить население региона от возникновения пожаров, инспекторы государственного пожарного надзора проводят профилактические рейды.

- На сегодняшний день проведено 3495 подворовых обходов, 11 сходов граждан, - отметили в МЧС. – Мерам пожарной безопасности в жилом секторе проинструктировано 4869 человек, распространена 5391 памятка на противопожарную тематику. Проведено более 130 рейдов и патрулирований, во время которых проверено 150 мест проживания неблагополучных семей.

Государственные инспекторы по пожарному надзору просят жителей Иркутской области проявлять бдительность и о фактах нарушения требований пожарной безопасности сообщать на единый телефон доверия – 8 (3952)39-99-99, который работает круглосуточно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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