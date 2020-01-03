В новогоднюю ночь полицейские вернули жителю Улан-Удэ угнанный автомобиль

3 Янв. 2020 2020-01-03T15:10:06+03:00

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Говорят, в Новый год случаются чудеса. И даже если это чудо совсем маленькое, такое, что и чудом-то его назвать сложно, все равно приятно. Ну, такое, например, как возврат угнанного автомобиля, который в новогоднюю ночь-2020 разыскали полицейские в Улан-Удэ.

Ночью 1 января к стражам порядка столицы Бурятии обратился 33-летний местный житель с заявлением об угоне автомобиля. Похищенную иномарку мужчина оценил в сто тысяч рублей. Он рассказал полицейским, что машину угнали у арендатора.

- Потерпевший сдает автомобиль в аренду, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. – Буквально через несколько минут после боя курантов, в 00.15, ему позвонил арендатор и сказал, что на одной из городских улиц остановился посмотреть праздничные салюты. В этот момент в машину запрыгнули неизвестные и угнали ее.

Неизвестные оказались местными жителями, с которыми из-за незначительного повода у арендатора автомобиля произошел конфликт. В результате потасовки они избили водителя машины, сели в авто, которым он управлял, и уехали.

- На задержание угонщиков были ориентированы все наружные службы полиции, - пояснили в ведомстве. - В это же время в Госавтоинспекцию поступило сообщение о том, что в районе станции Дивизионная водитель иномарки совершает опасные маневры и подвергает опасности других участников движения.

Патруль ДПС, выехавший по сигналу очевидцев дорожного хамства, стал преследовать угнанный автомобиль. Как раз на нем и совершали угонщики опасные маневры. Вскоре машину удалось остановить, а угонщиков – задержать. За рулем оказался 29-летний ранее судимый, не имеющий права управления транспортными средствами житель Улан-Удэ, а также двое пассажиров.

- По факту угона возбуждено уголовное дело, - отметили в полиции Бурятии. – Похищенная иномарка возвращена владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU