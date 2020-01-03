Самый большой школьный планетарий России, открытый в школе № 19 Иркутска, начал прием посетителей

3 Янв. 2020 2020-01-03T15:47:29+03:00

Работа планетария для иркутян пока ведется в тестовом режиме

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В тестовом режиме начал принимать посетителей Большой иркутский планетарий, расположенный в школе № 19 города Иркутска. Как сообщил на своей странице в соцсети директор планетария Дмитрий Семенов, для всех иркутян учреждение работает со 2 января 2020 года.

- Гостей ждут исключительно премьеры! То, что показывает БИП, в Иркутске еще не демонстрировалось, да и по стране не во многих планетариях! – отмечается в сообщении.

Большой иркутский планетарий – самый крупный и хорошо оснащенный школьный планетарий в России. Для учеников школы № 19 он открыл свои двери в январе 2019 года.

Напомним, городскому бюджету планетарий обошелся в 56 млн рублей. Диаметр купола составляет 11 метров. В учреждении установлены восемь проекторов с разрешением 4К, что позволяет использовать симулятор звездного неба – программу, визуализирующую астрономические понятия и явления.

ИСТОЧНИК KP.RU