Погода 4 января в Иркутской области: потеплеет до +2 градусов

4 Янв. 2020 2020-01-04T04:08:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Погода в новогодние праздники продолжает радовать жителей Иркутской области относительно комфортной температурой и солнышком. Синоптики отмечают, что такого теплого начала января не было давно. Удивительно, но в некоторых районах Приангарья столбик термометра сегодня, 4 января, поднимется выше плюсовой отметки!

Повезет, например, некоторым западным и северо-западным районам – по прогнозу Иркутского гидрометцентра, там воздух прогреется до +2 градусов. В среднем же по области температура воздуха будет колебаться от -2 до -7 градусов. Ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. В северных районах возможен также небольшой, а местами умеренный снег. Ветер будет юго-восточный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с.

В Иркутске 4 января тоже ожидается волне комфортная для прогулок и отдыха на свежем воздухе погода: переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, температура воздуха -6…-8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU