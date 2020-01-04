В новогоднюю ночь житель Бурятии задушил иркутянина шнуром от электроприбора

4 Янв. 2020 2020-01-04T04:34:37+03:00

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В Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь житель Бурятии убил своего товарища – 29-летнего иркутянина. Мужчина задушил жителя Иркутска шнуром от электроприбора, а потом пришел к соседу и рассказал об убийстве.

- Сообщение о преступлении поступило в полицию 1 января в 23:32, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – Установлено, что инцидент произошел в одной из квартир дома по ул. Лазо. Подозреваемому жителю Бурятии 33 года.

Полицейские выяснили, что погибший и подозреваемый вместе снимали жильё. Когда стражи порядка приехали по вызову на задержание, житель Бурятии был пьян. В состоянии алкогольного опьянения он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит восстановить картину преступления и мотив, толкнувший сибиряка на убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU