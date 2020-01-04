2020-01-04T13:34:27+03:00
Общество

Накажут за снюс: 88 партий некурительной табачной смеси выявлено в магазинах Иркутской области

Продавцов запрещенной продукции ждет крупный штраф
Мария ОСИПОВА
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88 партий снюса выявлено в магазинах Иркутской области.88 партий снюса выявлено в магазинах Иркутской области.Фото: Артем ЛЕНЦ
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Сотрудники Роспотребнадзора, полиции и прокуратуры Иркутской области массово проверяют торговые точки и предприятия общепита на предмет продажи снюса – некурительного табака. Несмотря на запрет его реализации, в некоторых магазинах и кафе области выявлена продажа опасного вещества.

- На 3 января проведено 45 проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, - сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области. - В 20 организациях обнаружена реализация 88 партий некурительной никотинсодержащей продукции, так называемого снюса.

В абсолютных цифрах 88 партий – это 1253 жевательные «конфеты», способные вызвать спазм дыхательных путей и много чего еще опасного. По данным надзорного ведомства, на выявленную продукцию наложен арест, а продавцов снюса в скором времени привлекут к административной ответственности.

Напомним, за несколько дней до Нового года, в конце декабря, в мессенджерах Иркутска родители массово пересылали сообщения о снюсе – опасном «лакомстве», которое распространяется в школах. Тогда информация не подтвердилась, но полицейские призвали родителей и всех взрослых быть бдительными. А надзорные органы взяли ситуацию на контроль и на сегодняшний день по всей Иркутской области проверили 8056 предприятий, в том числе 6648 предприятий торговли и 1408 общественного питания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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