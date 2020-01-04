2020-01-04T16:48:22+03:00
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В Бурятии любитель подледной рыбалки вытащил из лунки ондатру

Грызуна мужчина поймал на удочку [видео]
Мария ОСИПОВА
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В Бурятии любитель подледной рыбалки вытащил из лунки ондатру. Скриншот с видеоВ Бурятии любитель подледной рыбалки вытащил из лунки ондатру. Скриншот с видео
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Забавное видео из республики Бурятия обсуждают пользователи Instagram. Кто-то выложил в сеть пост о том, как местный житель во время подлёдной рыбалки вытащил из лунки… ондатру. Отмечается, что зверька рыбак поймал на удочку.

На кадрах видно, как рядом с буром для сверления лунок мечется растерянное животное. При этом грызун ни капельки не пострадал. А немного придя в себя, наоборот, рассвирепел и даже отважно пытался наброситься на рыбака.

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В Бурятии рыбак поймал на удочку ондатру
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- А я то думаю, почему у меня не клюет, а это ты там мешаешь, - пытается общаться автор видео с животным. - Я-то думал, там щука, а это ты. Ну все, иди уже обратно.

В комментариях к посту пользователи предполагают, что зверек голодный, и рыбаку не мешало бы его покормить. Большинство же подписчиков объясняют, что агрессия – это нормальное поведение ондатры, якобы, эти животные ведут себя достаточно свирепо на суше.

Да и как тут не рассвирепеть, когда человек потревожил и внес хаос в размеренное существование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Бурятии любитель подледной рыбалки вытащил из лунки ондатру
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