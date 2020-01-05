2020-01-05T05:14:08+03:00
Общество

Гороскоп на 5 января от бурятских лам: устройте шопинг и романтический ужин

Согласно гороскопу на 5 января, день подходит и для путешествий
Любовь АРБАТСКАЯ
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Гороскоп на 5 января от бурятских лам: устройте шопинг и романтический ужинГороскоп на 5 января от бурятских лам: устройте шопинг и романтический ужинФото: Сергей КУРОЧКИН
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Новогодние каникулы постепенно подходят к концу. Скоро на работу! Так что нужно успеть насладиться свободными деньками. Итак, прежде чем планировать воскресный день, узнаем, что сулит гороскоп на 5 января, составленный бурятскими ламами - Зурхай.

- Нынче 10-й лунный день с элементом Ветер, день Солнца, - говорят авторы гороскопа на 5 января. - Благоприятен для родившихся в Год дракона. А еще хорошо в это воскресенье начинать лечение и покупать лекарства, устраивать романтический ужин любимому человеку, покупать новые вещи и дарить подарки гостям. Отправляться в дорогу - к увеличению достатка.

Так что выходной обещает много приятных эмоций и удачи. Почему и в самом деле не побаловать себя шопингом и семейным застольем? Можно и над имиджем поработать, сменить прическу. Это к отличному самочувствию и настроению. А вот искать работу или нанимать сотрудников, отстаивать свою точку зрения нынче не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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