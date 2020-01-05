2020-01-05T08:39:09+03:00
Происшествия

Таксист в Иркутске поверил лже-правоохранителю и перевел ему деньги

Телефонный мошенник представился сотрудником силовых структур и попросил помочь
Любовь АРБАТСКАЯ
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Таксист в Иркутске поверил лже-правоохранителю и перевел ему деньгиТаксист в Иркутске поверил лже-правоохранителю и перевел ему деньгиФото: Александр ГЛУЗ
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И вновь история о мошенничестве.

- Здравствуйте, это такси? Вам звонят из силовых структур, - такой звонок поступил вечером 4 января водителю из Иркутска. - А не могли бы вы мне купить еды и выпивки, а еще пополнить баланс телефона? Понимаете, я в командировке, город совсем не знаю. Привезете покупки в гостиницу, я выйду и расплачусь! Выручите, будьте добры.

Таксист даже не сомневался - надо помочь правоохранителю. О том, что это аферист, он даже и предположить не мог. Взял да и положил незнакомцу на баланс телефона 3 тысячи рублей, а потом поехал за алкоголем и продуктами.

Только вот из гостиницы за покупками никто так и не вышел, да и на звонки заказчик больше не отвечал. Тогда 35-летний водитель понял, наконец, что его обманули.

- По предварительной информации, заявку оставили с номера, зарегистрированного в Ставропольском крае, - рассказали в ГУ МВД по региону. - Проводится проверка.

Ну а сибиряков просят быть внимательнее и не перечислять деньги незнакомцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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