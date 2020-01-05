2020-01-05T06:44:07+03:00
Происшествия

ДТП в Братском районе: один человек погиб, пятеро пострадали при столкновении автомобилей

Врезались "Лада Приора" и "Тойота Камри"
Любовь АРБАТСКАЯ
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ДТП в Братском районе: один человек погиб, пятеро пострадали при столкновении автомобилейДТП в Братском районе: один человек погиб, пятеро пострадали при столкновении автомобилейФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Ранним утром 5 января в Братском районе, неподалеку от поселка Кузнецовка, случилась смертельная авария. Столкнулись автомобили "Лада Приора" и "Тойота Камри". Погиб 21-летний пассажир одной из машин, парень из Усть-Илимска.

- Еще пять человек получили травмы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Это водитель "Лады", трое пассажиров и водитель "Тойоты".

Судя по фото, одна машина вылетела с трассы и перевернулась, а вторая от сильного удара разбита всмятку.

Полицейские проводят доследственную проверку. Обстоятельства аварии выясняются, пока неизвестно, кто виновен в столкновении. Очевидцев ДТП просят обратиться в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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