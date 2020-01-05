2020-01-05T10:49:10+03:00
Происшествия

Черных лесорубов, спиливших лес на 250 тысяч рублей, поймали в Боханском районе

Возбуждено уголовное дело
Любовь АРБАТСКАЯ
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Черных лесорубов, спиливших лес на 250 тысяч рублей, поймали в Боханском районеЧерных лесорубов, спиливших лес на 250 тысяч рублей, поймали в Боханском районеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Попались с поличным черные лесорубы, которые заготавливали лиственницу в Боханском районе Иркутской области. Их заметили полицейские и работники министерства лесного комплекса, когда проводили рейд. Преступников, спиливших деревья больше, чем на 250 тысяч рублей, задержали на месте.

- В отдел доставили троих подозреваемых. Причем, как оказалось, двое из них уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе и за вырубку леса, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Возбуждено уголовное дело. В качестве вещдоков приобщили бензопилы, трактор без государственных номеров и незаконно срубленную древесину. Следствие продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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