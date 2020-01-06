2020-01-06T07:52:41+03:00
Происшествия

Беременная женщина погибла в ДТП на трассе между городами Усолье-Сибирское и Ангарск

Ночью на дороге женщина-водитель не справилась с управлением и "Хонда-Стрим опрокинулась в кювет
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Беременная женщина погибла в ДТП на трассе между городами Усолье-Сибирское и Ангарск.Беременная женщина погибла в ДТП на трассе между городами Усолье-Сибирское и Ангарск.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Трагедией закончилась ночная поездка 36-летней беременной женщины из Усолья-Сибирского в Ангарск. Почему пришлось выезжать срочно, в темноте, и куда она так спешила, предстоит разбираться сотрудникам Госавтоинспекции по Усолью-Сибирскому.

-ДТП произошло ночью 3 января на автодороге Р-255 «Сибирь», - сообщают в ГУ МВД по Иркутской области. - Двигаясь из Усолье-Сибирского в Ангарск 36-летняя водитель «Хонда-Стрим» не справилась с управлением.

Машина опрокинулась в кювет. А находившаяся за рулем женщина погибла на месте, до приезда "Скорой", настолько серьезными были травмы. В "Хонде" был и пассажир. Медики доставили 22-летнего парня в больницу.

СПРАВКА "КП"

38 ДТП зарегистрировано в регионе за 5 первых дней 2020 года. В авариях погибли 8 человек, 60 получили различные травмы. Сотрудники ГИБДД призывают граждан быть бдительными на дороге, выбирать скорость, соответствующую погодным условиям, соблюдать безопасную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Беременная женщина погибла в ДТП на трассе между городами Усолье-Сибирское и Ангарск
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