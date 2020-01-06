Нелегальных гастарбайтеров вычислили на одном из рынков в центре Иркутска

6 Янв. 2020 2020-01-06T09:07:08+03:00

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В длинные новогодние праздники не работают предприятия, но жизнь в городе не замирает. Жители Иркутска отдыхают на елках и снежных горках с детьми, с удовольствием заходят в кафе, посещают магазины и рынки. А, стало быть, у продавцов работы хватает. Полицейские при взаимодействии с сотрудниками ОМОН Управления Росгвардии по Иркутской области провели очередной рейд в городе.

-В этот раз проверка шла на территории, прилегающей к рынку по улице Челябинская, - сообщает пресс-служба Росгвардии. -Всего было проверено 16 иностранных граждан из стран ближнего зарубежья, а так же из Вьетнама и КНР.

Семеро из них, едва ли не половина, как оказалось, находились в нашей стране, нарушая закон. Каких-либо прав на работу в Иркутске у них не было. За несоблюдение правил въезда на территорию Российской Федерации и предоставление ложных сведений при постановке на миграционный учет нарушители были привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU