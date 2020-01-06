2020-01-06T14:17:52+03:00
Экономика

Брать кредит или не брать: сибиряки стали меньше занимать в долг у банков

Средний размер потребительских займов падает
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Брать кредит или не брать: сибиряки стали меньше занимать в долг у банков.Брать кредит или не брать: сибиряки стали меньше занимать в долг у банков.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Даже подготовка к Новому году, которая начинается, как известно, в ноябре, когда покупаются путевки на теплые моря, не заставила сибиряков брать в кредит больше, чем годом ранее. Исключение - ипотека, но тут и расчеты у всех другие, и суммы. Аналитики из Национального бюро кредитных историй, правда, склонны считать, что и сами сотрудники банков менее охотно дают в долг. Возможно, потому, что теперь необходимо учитывать показатель долговой нагрузки. А, как знает каждый финансово- грамотный человек, платеж не должен составлять более 30% от дохода, иначе он практически неподъемен. Ведь надо еще платить за ЖКХ, покупать продукты, оплачивать транспорт. Это как минимум.

Самые большие кредиты, традиционно, там где самые большие зарплаты. В Москве - почти 400 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге - почти 300 тысяч, в Московской области и Ханты-Мансийске - больше 260. В среднем. И это сейчас. Год назад жители столицы спокойно оформляли по полмиллиона.

-Введение в октябре этого года показателя долговой нагрузки усилило и без того консервативный подход банков к розничному кредитованию, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Иными словами,они стали оценивать заемщиков еще тщательнее. Поэтому в последнее время стараются кредитовать только тех, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг находятся на должном уровне. По этой же причине снижаются и суммы выдаваемых кредитов.

Пока сложно сказать, долго ли это продлится. Однако, вот цифры. Среди сибирских регионов осторожнее всего выдают потребительские кредиты в Новосибирской и Иркутской областях. При этом аппетиты жителей Иркутска упали со 156 тысяч, что в среднем брали в кредит в конце 2018 года, до 138, 8 тысяч рублей в конце 2019 года. А жители Новосибирска год назад брали взаймы у банка 191 тысячу рублей, а сейчас - 167 тысяч. Красноярцам стали выдавать по 161 тысяче, а год назад банки были щедрее, и обычный потребительский долг тянул на 169 тысяч. И только Алтайский край отметился неожиданным, хотя и совсем небольшим, ростом сумы займов - со 114, 8 до 115, 1 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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