2020-01-06T16:20:56+03:00
Происшествия

Осторожно, пиротехника: из 11 новогодних пожаров три произошли под Иркутском

В садоводстве "Факел" сгорела дача и гараж, а в Молодежном пострадала обшивка дома
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Осторожно, пиротехника: из 11 новогодних пожаров три произошли под Иркутском.Осторожно, пиротехника: из 11 новогодних пожаров три произошли под Иркутском.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Своеобразный рейтинг новогодних пожаров составили в ГУ МЧС по России. Всего из-за неосторожного обращения с пиротехникой в этот раз в стране случилось 11 пожаров. Самый крупный - в городке Железногорск Красноярского края. Там запускавшая фейерверк семья лишилась квартиры. Каково это, остаться без крыши над головой, да еще в Новый год?

Похожая участь ждала и владельцев дачи на 12 километре Голоустненского тракта под Иркутском. В садоводстве с говорящим названием "Факел" так полыхнуло, что не стало ни самого дачного дома, ни гаража.

В остальных случаях отмечающие Новый год отделались испугом и имущество сохранили, вовремя бросившись тушить огонь. Так, в поселке Горячий Ключ под Иркутском пострадала кровля дома, а в Молодежном -горела обшивка.

В других регионах пожары фиксировали там, откуда запускали фейерверки, поленившись выйти на улицу и отойти от дома.Горели балконы и лоджии в Мурманске, в городке Бердск под Новосибирском, в Самаре, в Москве, в Ставрополье, в городе Саров под Нижним Новгородом. А вот в в Казани огонь загорелся в квартире. К счастью для владельцев, вовремя успели потушить.

Главное управление МЧС России по Иркутской области призывает соблюдать правила использования пиротехнических изделий, запускать их только на специально отведённых площадках, вдали от жилых домов, зданий и линий передач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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