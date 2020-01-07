Поймали за сигаретой: за курение на борту пассажира рейса "Екатеринбург -Иркутск" доставили в полицию

7 Янв. 2020 2020-01-07T07:18:41+03:00

За курение на борту пассажира, летевшего в Иркутск из Екатеринбурга, оштрафуют. Фото: Иван ВИСЛОВ

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-Наряд полиции на борт!

При посадке рейса "Екатеринбург -Иркутск" из дежурной части вызвали наряд полиции. Те немедленно прибыли на место посадки. Что случилось?

-Представители экипажа пояснили, что один из пассажиров во время полета курил в туалетной комнате, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте. -Нарушителем оказался ранее судимый 36-летний житель г. Уссурийска, который доставлен в дежурную часть полиции, где в его отношении составлен протокол по делу об административном правонарушении.

Курить в самолете запрещено. Необходимо было подождать до посадки.Максимальное наказание, которое ждет пассажира по статье за нарушение правил курения табака на борту самолета - штраф в размере до 1, 5 тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU