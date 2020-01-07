Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев завел аккаунт в Инстаграм

7 Янв. 2020 2020-01-07T09:14:52+03:00

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Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев перед Новым годом завел страничку в Инстаграме с очень конкретным названием Кобзевнасвязи. Присоединяйтесь! На страничке в Инсте Кобзев выкладывает отчеты о своих поездках. Еще накануне Нового года он пообещал встретить 2020 год в Тулуне. Выполнил. Он побывал в многодетных и приемных семьях запада области - Нижнеудинска, Тулуна, Зимы.И делится впечатлениями.

-Заехал в гости к семье Баишевых. Это непростые люди. У Марины Владимировны и Сергея Валерьевича 5 родных и 7 приемных детей. В этом году они заняли 3 место в областном конкурсе "Почетная семья Иркутской области" в номинации «Приемная семья». Чистые сибирские лица светятся улыбками. Молодцы!

-Следующий пункт моего визита - семья Лапердиных. Очень теплая семья, деловой отец, заботливая и обаятельная мама и четыре красавицы-дочки. Игорь Викторович и Елена Александровна по- деловому, одни из первых, после наводнения оформили получение социальной выплаты и купили здесь в Тулуне дом. Новый год встречают уже в новом прекрасном доме. Но сегодня не единственный праздник в этой счастливой семье. 31 декабря супружеская пара Лапердиных отмечает 9-летие совместной жизни. Поздравляем всей областью и гордимся такими земляками!

Пришлось врио главы региона побыть немного и Дедом Морозом. Ну почти. Как иначе назовешь того, кто исполняет желания, пусть и нехитрые?

- Сегодня начал свой день с поездки в г. Зима, специально к Елене Яныгиной. Это 11-летняя спортсменка, которая загадала, чтобы Дед Мороз принес ей красивую спортивную форму.

Я немного помог...

ИСТОЧНИК KP.RU