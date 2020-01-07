2020-01-07T09:14:52+03:00
Общество

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев завел аккаунт в Инстаграм

Новогодние дни он провел в пострадавших от паводка районах
Ольга СЛАВИЧЕВА
Поделиться:
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев завел аккаунт в Инстаграм.Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев завел аккаунт в Инстаграм.
Изменить размер текста:

Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев перед Новым годом завел страничку в Инстаграме с очень конкретным названием Кобзевнасвязи. Присоединяйтесь! На страничке в Инсте Кобзев выкладывает отчеты о своих поездках. Еще накануне Нового года он пообещал встретить 2020 год в Тулуне. Выполнил. Он побывал в многодетных и приемных семьях запада области - Нижнеудинска, Тулуна, Зимы.И делится впечатлениями.

-Заехал в гости к семье Баишевых. Это непростые люди. У Марины Владимировны и Сергея Валерьевича 5 родных и 7 приемных детей. В этом году они заняли 3 место в областном конкурсе "Почетная семья Иркутской области" в номинации «Приемная семья». Чистые сибирские лица светятся улыбками. Молодцы!

-Следующий пункт моего визита - семья Лапердиных. Очень теплая семья, деловой отец, заботливая и обаятельная мама и четыре красавицы-дочки. Игорь Викторович и Елена Александровна по- деловому, одни из первых, после наводнения оформили получение социальной выплаты и купили здесь в Тулуне дом. Новый год встречают уже в новом прекрасном доме. Но сегодня не единственный праздник в этой счастливой семье. 31 декабря супружеская пара Лапердиных отмечает 9-летие совместной жизни. Поздравляем всей областью и гордимся такими земляками!

Пришлось врио главы региона побыть немного и Дедом Морозом. Ну почти. Как иначе назовешь того, кто исполняет желания, пусть и нехитрые?

- Сегодня начал свой день с поездки в г. Зима, специально к Елене Яныгиной. Это 11-летняя спортсменка, которая загадала, чтобы Дед Мороз принес ей красивую спортивную форму.

Я немного помог...

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев завел аккаунт в Инстаграм
Поймали за сигаретой: за курение на борту пассажира рейса "Екатеринбург -Иркутск" доставили в полицию
Возвращаясь с рыбалки, бизнесмен из Улан-Удэ насмерть сбил 17-летнюю девушку и скрылся
Осторожно, пиротехника: из 11 новогодних пожаров три произошли под Иркутском
Брать кредит или не брать: сибиряки стали меньше занимать в долг у банков
Мошенники в Интернете в Новый год не отдыхают: уже 7 жителей региона стали жертвами аферистов с начала года
Нелегальных гастарбайтеров вычислили на одном из рынков в центре Иркутска
Беременная женщина погибла в ДТП на трассе между городами Усолье-Сибирское и Ангарск
Осторожнее с фейерверками: иркутяне продолжают взрывать новогодние петарды
Сборная России взяла серебро молодежного чемпионата мира 2020 : хоккеист из Ангарска Дмитрий Воронков стал одним из лучших бомбардиров
Девушка и парень провалились под лед реки Ангара в Тальцах
52-летний сибиряк пропал в конце декабря в Усольском районе
МЧС: жилые дома в Иркутской области чаще всего горят из-за короткого замыкания электропроводки
Черных лесорубов, спиливших лес на 250 тысяч рублей, поймали в Боханском районе
Таксист в Иркутске поверил лже-правоохранителю и перевел ему деньги
ДТП в Братском районе: один человек погиб, пятеро пострадали при столкновении автомобилей
Гороскоп на 5 января от бурятских лам: устройте шопинг и романтический ужин
В Бурятии любитель подледной рыбалки вытащил из лунки ондатру
Накажут за снюс: 88 партий некурительной табачной смеси выявлено в магазинах Иркутской области
В Иркутской области изменился номер телефона для регистрации туристических групп
В Иркутске за три дня нового года произошло 40 автоаварий
В Усольском районе почти две недели разыскивают пропавшего мужчину
В Иркутской области на реке Ангара задержали браконьера
В новогоднюю ночь житель Бурятии задушил иркутянина шнуром от электроприбора
Погода 4 января в Иркутской области: потеплеет до +2 градусов
Самый большой школьный планетарий России, открытый в школе № 19 Иркутска, начал прием посетителей