2020-01-07T16:14:39+03:00
Происшествия

Пожар в переулке Пограничный Иркутска: 200 человек вышли сами, еще 31 эвакуировали

За последнее время в бывших общежитиях коридорного типа в переулке Пограничный в Иркутске огонь вспыхивает третий раз
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Пожар в переулке Пограничный Иркутска: 200 человек вышли сами, еще 31 эвакуировали.Пожар в переулке Пограничный Иркутска: 200 человек вышли сами, еще 31 эвакуировали.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Рождество в бывшем общежитии в Иркутске встретили горячо. Увы, в прямом смысле. Пожар в переулке Пограничный Иркутска произошел вечером 7 января. Загорелась кладовка, где находится электрощиток. Дым, распространяясь по коридорам, быстро заполонил весь дом. Двести живущих здесь людей выбежали во двор еще до того, как появились пожарные.

-В составе звена газодымозащитной службы мы поднялись на 3 этаж, где горела кладовая, - рассказывает руководитель тушения пожара Александр Пежемский, - Весь подъезд был заполнен густым дымом. Жильцы верхних этажей звали на помощь. При помощи спасательных устройств мы эвакуировали 27 человек, среди которых был грудной ребёнок. Ещё 4 человека были спасены через окна с помощью автоподъемника.

Несколько минут - и все. Пострадала от пожара в переулке Пограничный только кладовка. И Все это - благодаря бдительности жителей, вовремя позвонивших спасателям. Многоквартирный дом в переулке Пограничном - один из группы зданий бывших общежитий коридорного типа, где уже третий раз за последнее время происходит пожар. В отношении управляющих компаний, ответственных за пожарную безопасность этих домов и проживающих в них людей, отделом надзорной деятельности и профилактической работы города Иркутска проводится проверка. Её результаты будут переданы в прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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