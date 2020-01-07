Иркутск попал в двадцатку городов с самыми высокими ценами на жилье

7 Янв. 2020 2020-01-07T16:52:07+03:00

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Увы, но это факт. Жители соседних сибирских регионов с трудом верят, что в Иркутске за 2 миллиона сегодня можно купить совсем небольшую квартиру. В их городах с такими деньгами можно претендовать на вполне приличную жилплощадь. Ответ на вопрос - почему- мы примерно знаем. Сейсмостойкость и спрос. И все-таки быть в двадцатке самых дорогих -это сурово. Однако специалисты федерального портала «Мир квартир» исследовали города России с населением более 300 тыс. жителей на предмет средних цен на жилье регулярного рынка и выяснили еще и очевидное - цены завышают сами продавцы в погоне за прибылью.

- В этом году бурный рост цен на первичном рынке спровоцировал подорожание на рынке вторичном, - сообщают аналитики. - Часть покупателей новостроек не смогли соответствовать новому уровню цен и, поняв, что не потянут ипотеку даже по сниженным ставкам, бросились искать счастья на более разнообразном регулярном рынке.Видя волну спроса, хозяева «вторички» ободрились и переписали ценники.Особенно отличились по части роста цен Владивосток, где квадратный метр поднялся на целых 18,2%, Сочи (+15,3%) и, Краснодар (+13,6%),

В Иркутске стоимость жилья выросла на 9,1% и теперь квартира в среднем продается за 3, 8 миллиона рублей. Эо 17 место в общероссийском рейтинге цен, вперед мы пропустили из сибирских регионов только Новосибирск. В столице Сибири неплохое жилье обойдется в 4 миллиона рублей, город на 13 месте по стоимости жилья.

В середине третьей десятки расположились Красноярск и Томск, где квартиру можно купить за 3, 4 миллиона и за 3 миллиона. А дешевле всего сибирякам из крупных центров обойдется жилье в Кемерове (2, 47 млн. рублей и Омске ( в среднем 2, 59 млн. рублей).

Однако, отмечают аналитики, многие собственники поднимают стоимость жилья на фоне конъюнктуры, ориентируясь на цены новостроек, но во многих городах такое повышение цен не подкрепляется спросом. И владельцы квартир идут на скидки до 15% при заключении реальных сделок. А это значит, в 2020 году стоимость квадратного метра снизится.

ИСТОЧНИК KP.RU