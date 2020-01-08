8 Янв. 2020 2020-01-08T05:28:28+03:00

Гороскоп на 8 января от бурятских лам: надеваем обновки и устраиваем праздник Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Гороскоп на 8 января, составленный бурятскими ламами, гласит - нынче 13-й лунный день с элементом Железо, день Меркурия. Что это значит? В основном, нынче все будет проходить успешно.

- День благоприятен для родившихся в Год мыши, коровы, дракона, собаки и свиньи, - рассказывают составители гороскопа на 8 января. - Стоит надеть новую одежду и украшения и устроить праздник.

Действительно, почему бы и не побаловать себя еще денек. Уже завтра начнется рабочая рутина, а пока можно отдыхать.

А еще бурятские ламы уверяют, что день подходит для свадеб, регистрации брака. Можно смело отдавать дочь замуж.

Также эта среда благоприятна для лечения и операций, для изучения науки и астрологии. К исполнению мечтаний - отправиться в дорогу. К счастью и успеху - новая стрижка.

А вот неблагоприятен день для тех, кто родился в Год змеи и лошади. Согласно гороскопу на 8 января, не рекомендуется устраиваться на работу или нанимать сотрудников, в частности, сиделку.

ИСТОЧНИК KP.RU