2020-01-08T14:26:27+03:00
Наука

"Это вторжение": загадочное свечение в небе поразило жителей Бурятии

Но многие успокоили земляков, что это всего лишь световой столб - обычное явление в природе
Любовь АРБАТСКАЯ
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"Это вторжение": загадочное свечение в небе поразило жителей Бурятии. Фото: anonim03_uu в Инстаграме."Это вторжение": загадочное свечение в небе поразило жителей Бурятии. Фото: anonim03_uu в Инстаграме.
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Таинственный световой столб удивил жителей Баргузинского района Бурятии. Необычное яркое свечение в небе во время захода солнца запечатлели на фото и выложили в аккаунте anonim03_uu в Инстаграме. Каких только версий, что это может быть, ни выдвигали сибиряки!

- Рождение новой звезды, - уверенно заявили в комментариях. - Или НЛО. Вторжение.

Скептики тут же прокомментировали, что это всего лишь природное явление и вовсе нередкое.

- Что в этом странного? Солнечный или световой столб. Из-за ледяных кристаллов в воздухе. Может быть как на рассвете, так и на закате, - спокойно отвечают взволнованным пользователям соцсетей. - Преломление лучей. Оптическая иллюзия. Хотя кому-то с мыслями о магии, видимо, жить легче.

А некоторые и вовсе усомнились - вдруг это фотомонтаж?

- Что бы там ни было, все равно красота! - любуются снимками сибиряки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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