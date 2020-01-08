"Это вторжение": загадочное свечение в небе поразило жителей Бурятии
Таинственный световой столб удивил жителей Баргузинского района Бурятии. Необычное яркое свечение в небе во время захода солнца запечатлели на фото и выложили в аккаунте anonim03_uu в Инстаграме. Каких только версий, что это может быть, ни выдвигали сибиряки!
- Рождение новой звезды, - уверенно заявили в комментариях. - Или НЛО. Вторжение.
Скептики тут же прокомментировали, что это всего лишь природное явление и вовсе нередкое.
- Что в этом странного? Солнечный или световой столб. Из-за ледяных кристаллов в воздухе. Может быть как на рассвете, так и на закате, - спокойно отвечают взволнованным пользователям соцсетей. - Преломление лучей. Оптическая иллюзия. Хотя кому-то с мыслями о магии, видимо, жить легче.
А некоторые и вовсе усомнились - вдруг это фотомонтаж?
- Что бы там ни было, все равно красота! - любуются снимками сибиряки.
ИСТОЧНИК KP.RU