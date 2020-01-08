БК Иркут потерпел поражение в домашнем матче против Чебоксарских ястребов

8 Янв. 2020 2020-01-08T14:38:45+03:00

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8 января БК Иркут провел первый домашний матч в Новом году. Их соперниками стали лидеры группы А в в Суперлиге-2 - Чебоксарские ястребы. Ранее наша команда уже встречалась с ними на выезде. Тогда подопечные Евгения Горева дважды проиграли "ястребам", хотя имели все шансы на победу.

- Сегодняшний матч иркутяне начали достойно, обеспечив себе преимущество уже на первых минутах встречи, - сообщает пресс-служба БК Иркут. - Первая четверть завершилась со счетом 18:15 в пользу нашей команды. Однако во втором игровом отрезке гости стали играть куда агрессивнее, что помогло им обогнать хозяев. На большой перерыв команды ушли при счете 33:37.

А вот третья десятиминутка прошла фактически под диктовку "ястребов", которые умудрились набрать 25 очков, в то время как иркутяне заработали всего 12. В четвертой четверти Иркут вновь вернулся в игру и за короткое время смог сократить свое отставание до трех очков, несмотря на жесткое сопротивление соперника. Однако удача оказалась все-таки на стороне команды из города Чебоксары, которая одержала победу со счетом 77:74.

Следующий матч с тем же соперником подопечные Евгения Горева проведут завтра, 9 января, во Дворце спорта "Труд". Начало в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU