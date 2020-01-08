2020-01-08T15:50:03+03:00
Общество

Около 2 тысяч упаковок снюса изъяли из оборота в Иркутской области

Распространителей ждут административные штрафы
Анна ПОПОВА
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Около 2 тысяч упаковок снюса изъяли из оборота в Иркутской областиОколо 2 тысяч упаковок снюса изъяли из оборота в Иркутской областиФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Сотрудники Роспотребнадзора продолжают проводить проверки в магазинах, ресторанах и кафе, чтобы выяснить, где находятся точки распространения некурительной никотиносодержащей продукции под названием "снюс".

- По состоянию на 7 января 2019 года специалисты посетили 9436 объектов, и в 21 из них в продаже были обнаружены подобные изделия, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Иркутской области. - Всего в результате проверки изъяли 136 партий снюса в количестве 1987 упаковок, причем, 1199 из них оказались произведены за границей.

Также сотрудники Роспотребнадзора обнаружили несколько сайтов, на которых предлагалось заказать снюс и леденцы с никотином. В отношении 92 интернет-ресурсов они составили заявления в суд, поскольку информация о сертификатах соответствия этой продукции оказалась недостоверной.

Все предприниматели, которые занимались торговлей некурительной никотиносодержащей продукцией на территории Иркутской области, будут привлечены к административной ответственности и выплатят большие штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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