9 Янв. 2020 2020-01-09T03:11:08+03:00

Прогноз погоды на 9 января в Иркутске: днем до -10 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Иркутске 9 января ожидается переменная облачность, небольшой снег. Ветер в столице Приангарья дует западный, северо-западный со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха утром -13…-15. Днем столбики уличных термометров покажут -8…-10 градусов.

- По области - переменная облачность, днем небольшой снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер в регионе «гуляет» западный, северо-западный со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Утром в Иркутской области, по прогнозам синоптиков, -10…-15 градусов, днем будет -6…-11, в пониженных формах рельефа метеорологи обещают -16…-21 градус.

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ИСТОЧНИК KP.RU