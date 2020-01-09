2020-01-09T03:11:08+03:00
Общество

Прогноз погоды на 9 января в Иркутске: днем до -10

По области – небольшой снег
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Прогноз погоды на 9 января в Иркутске: днем до -10Прогноз погоды на 9 января в Иркутске: днем до -10Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Иркутске 9 января ожидается переменная облачность, небольшой снег. Ветер в столице Приангарья дует западный, северо-западный со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха утром -13…-15. Днем столбики уличных термометров покажут -8…-10 градусов.

- По области - переменная облачность, днем небольшой снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер в регионе «гуляет» западный, северо-западный со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Утром в Иркутской области, по прогнозам синоптиков, -10…-15 градусов, днем будет -6…-11, в пониженных формах рельефа метеорологи обещают -16…-21 градус.

Читайте также:

Афиша театров Иркутска на январь 2020: «Сказка о Золотой рыбке», «Братья Ч», балет «Щелкунчик», «Вечно эта 345-ая!» (анонсы)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К-9 ищет хозяев: три собаки пропали в Иркутске во время новогодних праздников
Иркутск с высоты 420 км: Роскосмос опубликовал снимки космонавта Олега Кононенко
Три пожара ночью 9 января произошли в Иркутске
Столетний молитвослов нашли в Книжном приюте Иркутска
Прогноз погоды на 9 января в Иркутске: днем до -10
Около 2 тысяч упаковок снюса изъяли из оборота в Иркутской области
БК Иркут потерпел поражение в домашнем матче против 'Чебоксарских ястребов"
"Это вторжение": загадочное свечение в небе поразило жителей Бурятии
Третий день не топят печь: зверски убитую семью нашли сибиряки в соседнем доме
83-летний пенсионер пропал в Шелеховском районе в Рождество
Гороскоп на 8 января от бурятских лам: надеваем обновки и устраиваем праздник
Иркутск попал в двадцатку городов с самыми высокими ценами на жилье
Пожар в переулке Пограничный Иркутска: 200 человек вышли сами, еще 31 эвакуировали
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев завел аккаунт в Инстаграм
Поймали за сигаретой: за курение на борту пассажира рейса "Екатеринбург -Иркутск" доставили в полицию
Возвращаясь с рыбалки, бизнесмен из Улан-Удэ насмерть сбил 17-летнюю девушку и скрылся
Осторожно, пиротехника: из 11 новогодних пожаров три произошли под Иркутском
Брать кредит или не брать: сибиряки стали меньше занимать в долг у банков
Мошенники в Интернете в Новый год не отдыхают: уже 7 жителей региона стали жертвами аферистов с начала года