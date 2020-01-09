Столетний молитвослов нашли в Книжном приюте Иркутска

9 Янв. 2020 2020-01-09T04:04:09+03:00

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Какие только издания не попадают на полки иркутского книжного приюта. Люди приносят полные собрания сочинений, редкие экземпляры художественной и научной литературы. Но такой раритет на полках приюта оказался впервые. Свое «пристанище» здесь нашла церковная книга – старинный молитвослов.Его принесли примерно 1.5 месяца назад. За это время она так и не нашла своего «читателя».

- Такое издание на наших полках появилось впервые за всё время существования Книжного приюта. По нашим подсчётам книге более 100 лет, - сообщает в своих соцсетях организатор Книжного приюта в Иркутске Евгений Гинтов. - Часть страниц сохранились хорошо, но есть и повреждённые. Твёрдый переплёт. Требуется реставрация.

Чтобы найти того, кто захочет стать обладателем столетнего молитвослова, в одной из групп приюта в соцсетях решили провести аукцион. Иркутяне охотно участвуют в нем. Стартовая цена была 50 руб. Сейчас в комментариях сумма «перевалила» уже за две тысячи «деревянных».

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ИСТОЧНИК KP.RU