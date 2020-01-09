Иркутск с высоты 420 км: Роскосмос опубликовал снимки космонавта Олега Кононенко

9 Янв. 2020 2020-01-09T04:48:07+03:00

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Планета Земля, города России и стран мира, озеро Байкал – фотографии, сделанные космонавтами во время экспедиций, завораживают, пленяют и выглядят фантастическими. Эти «застывшие мгновения» еще раз показывают нам красоту нашего мира.

Роскосмос в своей группе в соцсетях накануне опубликовал серию снимков с видами ночных городов нашей планеты. Их сделал с околоземной орбиты космонавт Олег Кононенко. В объектив его камеры попали Иркутск и еще несколько городов России: Ангарск, Анапа, Владивосток, Волгоград, Геленджик, Краснодар, Москва, Оренбург, Самара, Санкт-Петербург и другие.

- Фотографии сделаны с высоты 420 км, - сообщает Роскосмос. - Есть ли среди них ваш? Можете различить свою улицу?

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ИСТОЧНИК KP.RU