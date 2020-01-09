2020-01-09T07:33:40+03:00
Дом. Семья

К-9 ищет хозяев: три собаки-потеряшки попали в приют во время новогодних праздников

Возможно четвероногие испугались громких звуков салюта и убежали слишком далеко от дома
Анна ПОПОВА
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К-9 ищет хозяев: три собаки-потеряшки попали в приют во время новогодних праздниковК-9 ищет хозяев: три собаки-потеряшки попали в приют во время новогодних праздников
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Накануне в Инстаграме иркутского питомника К-9 появилось сообщение о пропавших собаках, которые попали в приют во время новогодних праздников. Всего в течение длинных выходных там приютили трех собак, которые, по всей видимости, являются дворовыми.

- Они очень скучают и ждут своих хозяев, - пишут в своем Инстаграме сотрудники питомника.

Возможно, собаки просто испугались салюта в новогоднюю ночь, сорвались с цепи и убежали слишком далеко от дома, после чего не смогли найти дорогу обратно.

-Такие большие, а фейерверков боятся, - удивляются иркутяне в комментариях под фотографиями собак.

Среди потерявшихся четвероногих есть даже один породистый пес - алабай белого цвета. Именно его очень сильно хотят забрать себе многие подписчики в том случае, если его законный хозяин не объявится. Также среди "потеряшек" есть две достаточно крупных дворняги: одна рыжая, а вторая - серая с белой грудью и лапами. Если вы узнали среди этих питомцев своего, то обязательно обратитесь в питомник К-9, чтобы забрать его домой.

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К-9 ищет хозяев: три собаки пропали в Иркутске во время новогодних праздников. Фото: инстаграм питомника К-9
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ИСТОЧНИК KP.RU

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