К-9 ищет хозяев: три собаки-потеряшки попали в приют во время новогодних праздников
Накануне в Инстаграме иркутского питомника К-9 появилось сообщение о пропавших собаках, которые попали в приют во время новогодних праздников. Всего в течение длинных выходных там приютили трех собак, которые, по всей видимости, являются дворовыми.
- Они очень скучают и ждут своих хозяев, - пишут в своем Инстаграме сотрудники питомника.
Возможно, собаки просто испугались салюта в новогоднюю ночь, сорвались с цепи и убежали слишком далеко от дома, после чего не смогли найти дорогу обратно.
-Такие большие, а фейерверков боятся, - удивляются иркутяне в комментариях под фотографиями собак.
Среди потерявшихся четвероногих есть даже один породистый пес - алабай белого цвета. Именно его очень сильно хотят забрать себе многие подписчики в том случае, если его законный хозяин не объявится. Также среди "потеряшек" есть две достаточно крупных дворняги: одна рыжая, а вторая - серая с белой грудью и лапами. Если вы узнали среди этих питомцев своего, то обязательно обратитесь в питомник К-9, чтобы забрать его домой.
ИСТОЧНИК KP.RU