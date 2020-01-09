2020-01-09T07:34:06+03:00
Происшествия

9-летний ребенок разбил голову, катаясь на тюбе в Николовом Посаде в Иркутске

Мальчик госпитализирован
Яна ЛИСИНА
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9-летний ребенок разбил голову, катаясь на тюбе в Николовом Посаде в Иркутске.9-летний ребенок разбил голову, катаясь на тюбе в Николовом Посаде в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Тяжелую травму головы получил 9-летний ребенок, катаясь с горки в поселке Николов Посад Иркутского района. Мальчик ехал на тюбе и на большой скорости врезался в столб линии электропередач. Школьник ударился головой. Мальчика доставили в больницу. На горке он был с родственниками.

- Мы направили представление в адрес администрации муниципального образования, чтобы убрали опасный скат, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские сообщают, что проводится профилактическая операция «Стихийная горка», уже засыпано песком 26 опасных мест катания, выходящих на дороги.

- Разъясните ребенку, что нельзя кататься на горках, которые расположены близко к дороге, рядом с которыми растут деревья, нельзя кататься на санках, снегокатах, ледянках, ватрушках на ледяных горках, особенно где есть трамплины, - призывают в полиции. - Если вы увидели опасную горку, не оставайтесь равнодушными, сообщите в отдел ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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