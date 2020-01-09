2020-01-09T07:59:21+03:00
Здоровье

На новогодних каникулах почти 7 тысяч жителей Иркутской области свалились в постель с ОРВИ

Не повезло с каникулами 5, 1 тысячам ребятишек
Ольга СЛАВИЧЕВА
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На новогодних каникулах почти 7 тысяч жителей Иркутской области свалились в постель с ОРВИ.На новогодних каникулах почти 7 тысяч жителей Иркутской области свалились в постель с ОРВИ.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Больше пяти тысяч детей в Иркутской области провели новогодние каникулы в кровати. Увы, но так получилось. Они либо заболели накануне Нового года или заразились во время праздничных утренников. Что называется, эпидемиологи предупреждали - ОРВИ распространяется, если ребенок чувствует себя не очень, утренник с Дедом Морозом лучше пропустить.

-Всего за первую неделю нового года зарегистрирован 6701 случай заболевания ОРВИ, из них 5107 - дети, - сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области. - Всего с начала сезона зарегистрировано 16 случаев гриппа. При этом показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями находится ниже эпидемического порога на 56%.

Обратите внимание на то, что уже через несколько дней начнется учеба в школах. И риск распространения инфекции вырастет. Поэтому, помните: необходимо обращаться за медицинской помощью при первых клинических проявлениях заболеваний. Самолечение при гриппе недопустимо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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