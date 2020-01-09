Выходить на лед на озере Байкал по-прежнему опасно для жизни

9 Янв. 2020 2020-01-09T08:30:27+03:00

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Несмотря на то, что зима в Иркутской области в самом разгаре, озеро Байкал еще даже не заледенело. В некоторых районах находятся участки открытой воды, а та ледяная корка, которой уже покрылась поверхность водоема, еще слишком тонкая, чтобы выдержать вес человека.

- Инспекторы стараются следить за всеми районами, в которых местные жители чаще всего выходят на лед, и размещают там вешки, предупредительные знаки и информационные вывески, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Всего таких опасных мест на Байкале около 200.

Что касается состояния ледового покрытия в разных точках озера, то самое равномерное покрытие сформировалось на Малом море и в проливе Ольхонские ворота. Здесь толщина льда доходит до 15 сантиметров. Крепче всего корка на участке от мыса улан-Хада до острова Хунык - здесь она достигает одного метра с перепадами до 30 сантиметров. А вот вокруг острова Ольхон по-прежнему наблюдается открытая вода.

Неподалеку от поселка Большое Голоустное толщина льда составляет 15-20 сантиметров, но на расстоянии 300 метров от берега есть большая трещина, ширина которой достигает 50 метров. Она проходит по берегу поселков Листвянка и Большие Коты и доходит до бухты Песчаная.

ИСТОЧНИК KP.RU