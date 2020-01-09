2020-01-09T09:20:49+03:00
Происшествия

В Иркутске 62-летний мужчина выпал из окна пятого этажа

От полученных травм пострадавший скончался на месте трагедии
Виктория ГЕРКО
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В Иркутске 62-летний мужчина выпал из окна пятиэтажного дома.В Иркутске 62-летний мужчина выпал из окна пятиэтажного дома.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В последний день новогодних праздников на улице Гравийной в доме номер 10 произошла трагедия. Из окна пятого этажа выпал 62-летний мужчина. К сожалению, выжить ему не удалось. От полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия.

- Инцидент произошел 8 января около 17:40, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Что толкнуло мужчину на такой поступок - неизвестно. Сейчас сотрудники полиции пытаются выяснить подробности и обстоятельства произошедшего. Проводится проверка. 9-летний ребенок разбил голову, катаясь на тюбе в Николовом Посаде в Иркутске (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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