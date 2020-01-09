2020-01-09T10:26:16+03:00
Общество

Заплати налоги и лети спокойно: жительница Бурятии смогла отправиться в Китай после оплаты долга в 35 тысяч рублей

Женщине удалось добраться до столицы Поднебесной только со второго раза
Виктория ГЕРКО
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Заплати налоги и лети спокойно: жительница Бурятии смогла отправиться в Китай после оплаты долга в 35 тысяч рублей.Заплати налоги и лети спокойно: жительница Бурятии смогла отправиться в Китай после оплаты долга в 35 тысяч рублей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Бывшая предпринимательница из Бурятии решила провести новогодние праздники за границей. Местом отдыха она выбрала столицу Поднебесной – Пекин. Но увы, улететь с первого раза у нее не получилось. Женщину сняли с рейса. Оказалось, бизнес-леди задолжала 35 тысяч рублей.

- Раньше женщина была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. Из-за неуплаты налогов судебный пристав вынес решение, что выезжать за границу она не может, - сообщили в пресс-службе УФССП по республике Бурятия. - Но должница не проверила, можно ли ей выезжать «за бугор», перед тем, как купить билет.

Долгожданный отпуск находился под угрозой. Решить проблему удалось, как говорится, не отходя от кассы. Женщина сразу же обратилась к специалисту в аэропорту, который помог ей погасить долг. После подтверждения платежа запрет на выезд сняли. Должница купила билеты на следующий рейс и добралась до Пекина без задержек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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