Полицейские задержали водителя, который насмерть сбил пенсионерку в Иркутской области

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:22:19+03:00

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В Боханском районе полицейские задержали автомобилиста, который насмерть сбил пенсионерку и скрылся с места аварии. Трагедия произошла поздно ночью 8 января в селе Казачье, которое находится на расстоянии 40 километров от районного центра. Мужчина ехал на машине по улице и в темноте не заметил женщину, которая переходила дорогу.

- 80-летнюю женщину с различными травмами доставили в ближайшую больницу, но той же ночью она умерла, - сообщает ИА Байкал24. - Медики тут же доложили об этом в полицию, и следственная группа выехала на место ДТП.

Оперативники изучили все улики и смогли определить марку машины, на которой сбили пенсионерку. Нужный автомобиль они нашли уже на следующее утро. Его владельцем оказался 31-летний местный житель, который сразу признался в содеянном. Он рассказал, что скрылся с места аварии, потому что испугался ответственности, а скорую пострадавшей не вызвал, так как у него не было телефона.

Мужчине уже выписали штраф за то, что он покинул место аварии. Также сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU