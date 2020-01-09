2020-01-09T13:05:38+03:00
Общество

На форуме «Золотой Витязь» Иркутский театр народной драмы завоевал международную награду

Иркутяне представили постановку по пьесе Валерия Хайрюзова «Сербская девойка»
Виктория ГЕРКО
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На форуме «Золотой Витязь» Иркутский театр народной драмы завоевал международную награду. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.На форуме «Золотой Витязь» Иркутский театр народной драмы завоевал международную награду. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.
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Начало нового года стало для Иркутского театра народной драмы по-настоящему счастливым. Постановка по пьесе Валерия Хайрюзова «Сербская девойка», режиссером которой стал руководитель театра Михаил Корнев, получила международную награду на театральном форуме «Золотой Витязь».

- Фестиваль проводился в этом году в Москве. Он стал уже 17 по счету. В конкурсе участвовал 21 театр из России и три зарубежных театра, - сообщают в пресс-службе администрации Иркутска. – Сибиряки получили особенную награду - «Специальный диплом за честность и высокий гражданский пафос в художественном осмыслении темы войны и мира».

Жюри форума отметили и актеров постановки – исполнителей главных ролей. Анастасия Алексеенко и Калиник Семенов получили «Золотые дипломы» за талантливое воплощение образов сербской девушки и русского добровольца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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