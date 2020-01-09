2020-01-09T11:30:19+03:00
Происшествия

Начальник колонии-поселения в Иркутской области пойдет под суд за махинации с лесом

Он продавал насаждения на корню сторонней коммерческой организации
Анна ПОПОВА
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Начальник колонии-поселения в Иркутской области пойдет под суд за махинации с лесомНачальник колонии-поселения в Иркутской области пойдет под суд за махинации с лесомФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Накануне сотрудники Следственного комитета иркутской области завершили расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий. В нем оказался замешан бывший начальник колонии-поселения, которая находится на территории нашего региона. Ранее он занимался тем, что продавал на корню лесные насаждения, которые должны были пойти на нужды исправительного учреждения. В 2017 и 2018 годах он позволил коммерческой организации вырубить лес на определенном участке, а затем продавал заготовленную древесину.

- При обыске в квартире бывшего начальника колонии-поселения была обнаружена крупная сумма денег в размере около одного миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Иркутской области.

На сегодняшний день дело уже передали в суд. Теперь экс-руководителю грозит тюремный срок за превышение должностных полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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