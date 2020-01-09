Жители 43 домов в поселке Мама в Иркутской области остались без отопления

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:40:31+03:00

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Днем 9 января в поселке Мама на севере Иркутской области произошло аварийное отключение котельной номер 6. Она передавала тепло в 43 дома, в котором проживают 469 человек. На данный момент все они вынуждены одеваться в теплые вещи и сохранять нормальную температуру в своих квартирах с помощью обогревателей.

- Специалисты уже проводят восстановительные работы в котельной, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по иркутской области. - На месте коммунальной аварии работают 12 человек и 5 единиц техники.

К слову, жителям северного поселка повезло с погодой в день отключения отопления. По информации с портала Gismeteo, 9 января температура воздуха там не опустится ниже -9 градусов мороза при отсутствии ветра. Лишь поздно вечером его порывы достигнут 10 метров в секунду. А в последующие дни температура воздуха в поселке Мама начнет понижаться.

ИСТОЧНИК KP.RU