За время новогодних праздников в Иркутской области задержали 376 нетрезвых водителей

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:12:21+03:00

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Длинные новогодние праздники оказались очень сложными для дорожных инспекторов в Иркутской области - ведь им приходилось постоянно выслеживать на дорогах нетрезвых водителей, которых в этот период появляется особенно много. За 8 выходных дней сотрудники ГИБДД задержали 376 пьяных автомобилистов.

- С начала года водители, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, стали участниками 28 дорожно-транспортных происшествий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Дорожным инспекторам попадались не только автомобилисты, которые впервые сели за руль пьяными, но и те, кто ранее уже попадался на глаза сотрудникам ГИБДД в нетрезвом виде. На новогодних праздниках они задержали 43 таких нарушителя. Всем им грозит уголовное наказание в виде штрафа от 200 до 300 тысяч рублей или лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU