9 Янв. 2020 2020-01-09T14:04:54+03:00

Выхватил нож и ударил в шею: жителя Саянска, убившего соседа из-за замечания о громкой музыке, заключили под стражу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Новый год для одного из жителей Саянска закончился трагедией. Пьяный сосед убил молодого человека, а его брата ранил ножом в горло. Преступником оказался 24-летний местный житель. - В новогодние праздники, 4 января, его задержали сотрудники полиции, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Сейчас злоумышленника взяли под стражу. Следствие по делу продолжается.

А с чего все началось?

Все произошло рано утром 2 января. Два брата отдыхали дома. За стенкой играла громкая музыка, которая им мешала. Молодые люди постучались в соседнюю квартиру и попросили сделать музыку потише. Дверь открыли трое пьяных мужчин. Сначала замечание юношей они пропустили мимо ушей.

- Через какое-то время приехало еще пять человек. Разговор шел на спокойных тонах. Проблема вроде бы решалась мирным путем, - рассказали очевидцы трагедии в социальных сетях. – Но один из трех парней, которые изначально находились в квартире, неожиданно вытащил нож и ударил им одного из братьев прямо в горло. Остальные не ожидали такого поворота и убежали.

Как объясни подписчики, преступник пытался ранить и второго брата – также ударить ножом в горло. В результате юноша умер дома на руках у своей девушки. Второй пострадавший остался жив.

ИСТОЧНИК KP.RU