2020-01-10T03:11:29+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске 10 января: днем -12

По области – снег, ветер до 12 м/с
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды в Иркутске 10 января: днем -12Прогноз погоды в Иркутске 10 января: днем -12Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске в пятницу, 10 января, по прогнозам синоптиков, существенных осадков не ожидается. Будет переменная облачность, утром туман. Ветер дует северо-западный с переходом на юго-восточный со скоростью 2-7 м/с. Температура утром -14…-16, днем до -12 градусов.

- По области - переменная облачность, днем местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер будет дуть северо-западный, западный с переходом днём на юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Температура в регионе утром -13…-18, в Катангском районе -18…-23, местами -28…-33 градуса. Днем в Приангарье метеорологи обещают -8…-13, в пониженных формах рельефа -18…-23.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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