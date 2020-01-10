10 Янв. 2020 2020-01-10T03:53:25+03:00

На спор вокруг главной елки: водителя, устроившего автохоровод в Братске, задержали. Фото: ДТП 38RUS Иркутск

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Полицейские Братска накануне задержали мужчину, устроившего автохоровод вокруг центральной елки в Братске Иркутской области. Узнали о нарушителе ПДД сотрудники МВД из социальных сетей города. На фотографиях, опубликованных в Сети, видно, что внедорожник едет в неустановленном месте. Личность водителя установить было не сложно. На снимках можно было разглядеть гос.номер авто.

- Госавтоинспекция немедленно установила человека, управлявшего иномаркой, - сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области. - За рулем иномарки находился 31-летний братчанин, а транспортное средство зарегистрировано на его отца. Сотрудники полиции разыскали водителя по месту проживания. Мужчина сознался в содеянном, объяснив своё поведение желанием выиграть спор с друзьями.

Водителю в Брастке, устроившему автохоровод, выписали штрафФото: ГУ МВД по Иркутской области

Спорщика привлекли к административной ответственности. Братчанину предстоит выплатить штраф. Стоит отметить, что большинство прокомментировавших пост в Интернете негативно отнеслись к поступку мужчины.

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ИСТОЧНИК KP.RU