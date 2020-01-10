2020-01-10T04:07:33+03:00
Общество

Отопление вернулось в дома жителей поселка Мама в Иркутской области

Аварию на котельной удалось устранить
Мария КНЯЗЕВА
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Отопление вернулось в дома жителей поселка Мама в Иркутской областиОтопление вернулось в дома жителей поселка Мама в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Аварийное отключение котельной под номером 6 произошло 9 января. 469 человек в 43 домах остались без отопления. К восстановлению теплоисточника приступили немедленно, ведь за окном минусовые температуры. Нельзя допустить промерзание труб. Люди же тем временем спасались обогревателями и теплой одеждой.

Устранить неисправность специалистам удалось к вечеру 9 января, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Иркутской области. Теплоснабжение в жилых домах восстановлено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Отопление вернулось в дома жителей поселка Мама в Иркутской области
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