Отопление вернулось в дома жителей поселка Мама в Иркутской области
Аварийное отключение котельной под номером 6 произошло 9 января. 469 человек в 43 домах остались без отопления. К восстановлению теплоисточника приступили немедленно, ведь за окном минусовые температуры. Нельзя допустить промерзание труб. Люди же тем временем спасались обогревателями и теплой одеждой.
Устранить неисправность специалистам удалось к вечеру 9 января, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Иркутской области. Теплоснабжение в жилых домах восстановлено.
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ИСТОЧНИК KP.RU