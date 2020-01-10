10 Янв. 2020 2020-01-10T04:33:28+03:00

Прятала наркотики в нижнем белье: жительницу Иркутской области приговорили к 7 годам колонии за сбыт Фото: Андрей КОПАЛОВ

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В Тайшетском городском суде накануне рассматривалось уголовное дело по статьям «Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере» и «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере». 69-летнюю пенсионерку призвали виновной. Она продавала полусинтетические наркотики.

- В суде установлено, что в мае 2019 года, находясь в своем доме, злоумышленница за 2 000 рублей продала гражданину, участвующему в качестве покупателя в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Наркотики тогда изъяли. Однако, женщину это не остановило. Как выяснили следователи, в июле 2019 года она снова купила запрещенные вещества для перепродажи. Чтобы найти их понадобился обыск дома подсудимой.

- В ходе обыска женщина прятала наркотик в нижнем белье, а после его обнаружения, предприняла попытку уничтожения, вскрыв пакет, рассыпала его содержимое на следователя и в умывальник, - отмечают сотрудники прокуратуры.

Судья вынес решение: 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Однако, приговор в законную силу пока не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU