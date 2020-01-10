10 Янв. 2020 2020-01-10T05:13:28+03:00

Два с начала 2020 года: наркопритоны закрыли в Ангарске и Черемхово Фото: Ольга Крыльцова

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В новом 2020 году полицейские закрыли уже два наркопритона. Один из них был в городе Ангарск Иркутской области. Там 56-летний мужчина, сам употреблявший наркотики, пускал к себе в гости таких же как и он. В его доме они употребляли запрещенные вещества различного происхождения.

- Другой притон оперативники обнаружили в многоэтажном доме в одном из районов города Черемхово, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - 48-летний хозяин предоставлял свою квартиру наркозависимым. В квартире полицейскими обнаружены и изъяты медицинские шприцы.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Мужчинам грозит лишение свободы до 4 лет.

По данным полиции, в прошлом 2019 году в Иркутской области были закрыты 28 наркопритонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU