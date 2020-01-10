Полицейские расследуют серию пожаров на смоленском кладбище в Иркутске

10 Янв. 2020 2020-01-10T06:35:56+03:00

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Иркутские полицейские начали расследование таинственных пожаров, которые произошли 9 и 10 января на смоленском кладбище. Накануне там загорелись сначала ритуальный зал, а затем магазин ритуальных услуг. Пока точная причина ЧП остается неизвестной.

- Сотрудники проводят доследственную проверку и отрабатывают разные версии случившегося, - от обычного пожара до умышленного поджога, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по иркутской области. - Также они разыскивают людей, которые могут быть причастны к возникновению пожара в этих зданиях.

Вы знаете, кто мог устроить пожар в ритуальном зале и магазине ритуальных услуг? А может 9 или 10 января вы были на смоленском кладбище и видели что-то подозрительное? Тогда обязательно сообщите об этом в полицию. Это можно сделать, позвонив по телефону доверия ГУ МВД России по иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU