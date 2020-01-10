2020-01-10T07:37:21+03:00
Общество

Два уголовных дела завели на директора строительной фирмы в Иркутске

Его компания отказалась ремонтировать детские сады в Иркутске и Усолье-Сибирском
Анна ПОПОВА
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Два уголовных дела завели на директора строительной фирмы в ИркутскеДва уголовных дела завели на директора строительной фирмы в ИркутскеФото: Евгения ГУСЕВА
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Два уголовных дела завели на директора одной из иркутских строительных компаний за то, что тот отказался выполнять гарантийные обязательства и ремонтировать здания, которые должна обслуживать его фирма. Ранее организацию призвали заменить окна и кафельную плитку, покрасить стены, отремонтировать фонари и сделать другие отделочные работы в нескольких детских садах Иркутска и Усолья-Сибирского. Однако ее руководство в итоге отказалось выполнять свои обязанности.

- Директора строительной компании неоднократно предупреждали, что, если его фирма не отремонтирует дошкольные учреждения в срок, то ему грозит судебное разбирательство, - сообщили в пресс-службе УФССП России по иркутской области. - Однако он так ничего и не сделал.

Даже возбуждение уголовных дел никак не повлияло на решение руководителя не ремонтировать здания детских садов. Поэтому теперь главе фирмы предстоит явиться в суд, чтобы ответить на обвинения в неисполнении своих обязательств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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