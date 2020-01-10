10 Янв. 2020 2020-01-10T08:27:13+03:00

В Бурятии почтальонка украла деньги из стариковских пенсий, чтобы раздать долги.

6, 5 тысяч рублей она вытащила из сумки коллеги, которая собиралась разносить пособия

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-Деньги мне нужны были, чтобы долг срочно отдать. Думала, не заметят!

Так заявила 43-летняя работница почты одного из поселков Северо-Байкальского района Бурятии, объясняя, почему она вытащила стариковские деньги из сумки коллеги. .

-Почтальон, получив денежные средства для выдачи пенсий жителям поселка, обнаружила пропажу 6,5 тысяч рублей, когда выдавала последнюю сумму пенсионеру, - сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии. - О произошедшем женщина сразу же сообщила руководству и в полицию.

Прибыв на вызов, росгвардейцы достаточно быстро выяснили. каким образом пропали деньги. Задержанная по подозрению в краже женщина не запиралась, не отрицала своей вины. Объяснила, что взяла деньги из пенсионных средств, чтобы раздать свои долги. Надеялась, что кража пройдет незамеченной. Деньги возвращены полностью, а органы следствия возбудили головное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU