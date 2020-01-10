В Бурятии почтальонка украла деньги из стариковских пенсий, чтобы раздать долги
-Деньги мне нужны были, чтобы долг срочно отдать. Думала, не заметят!
Так заявила 43-летняя работница почты одного из поселков Северо-Байкальского района Бурятии, объясняя, почему она вытащила стариковские деньги из сумки коллеги. .
-Почтальон, получив денежные средства для выдачи пенсий жителям поселка, обнаружила пропажу 6,5 тысяч рублей, когда выдавала последнюю сумму пенсионеру, - сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии. - О произошедшем женщина сразу же сообщила руководству и в полицию.
Прибыв на вызов, росгвардейцы достаточно быстро выяснили. каким образом пропали деньги. Задержанная по подозрению в краже женщина не запиралась, не отрицала своей вины. Объяснила, что взяла деньги из пенсионных средств, чтобы раздать свои долги. Надеялась, что кража пройдет незамеченной. Деньги возвращены полностью, а органы следствия возбудили головное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU